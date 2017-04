Trump-Schwiegersohn Kushner zu offiziellem Besuch im Irak

Kampf gegen den IS dürfte zentrales Thema sein





Washington – Jared Kushner, Schwiegersohn und enger Berater von US-Präsident Donald Trump, ist zu einem offiziellen Besuch im Irak eingetroffen. Ein ranghoher Regierungsvertreter teilte am Sonntag in Washington mit, Kushner reise mit US-Generalstabschef Joe Dunford, der ihn eingeladen habe.

Nähere Angaben zu dem Besuch wurden zunächst nicht gemacht, der Kampf gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) dürfte jedoch eines der zentralen Themen der Reise sein.

Die USA führen eine internationale Anti-IS-Koalition an, die Luftangriffe zur Unterstützung der irakischen Truppen am Boden fliegt. Mitte Februar starteten die Verbündeten eine Offensive, um die IS-Miliz vollständig aus Mosul zu vertreiben. Der IS hatte die zweitgrößte irakische Stadt im Sommer 2014 unter seine Kontrolle gebracht. Mosul ist die letzte Hochburg der Jihadisten im Irak.

Kushner hatte, wie sein Schwiegervater, keine Regierungserfahrung, wurde mit dem Amtsantritt Trumps jedoch binnen kurzer Zeit zu einem der einflussreichsten Männer in Washington. Vom Präsidenten wegen seiner Diskretion und Loyalität geschätzt, hat der 36-Jährige als Berater einen großen Einfluss auf die Innen- und Außenpolitik der USA.

(APA/AFP, 3.4.2017)