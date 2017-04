Budapester demonstrieren für freie Bildung

foto: tamas kovacs/mti via ap

Die geplanten gesetzlichen Bestimmungen scheinen laut Kritik darauf zugeschnitten zu sein, den weiteren Betrieb der CEU unmöglich zu machen, die als eine der erfolgreichsten mitteleuropäischen Universitäten gilt. Der rechtskonservative Premier Viktor Orban hat sich hinter die Pläne der Gesetzesänderung gestellt und der CEU indirekt "Betrug" vorgeworfen. Die CEU wurde 1991 von dem ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros gegründet. Sie ist Eigentum seiner Open Society Foundation (OSF) mit Sitz in New York. Auch wenn jemand über Milliarden verfüge, dürfe er in Ungarn nicht über dem Gesetz stehen, betonte Orban.

Die Angriffe gegen die CEU lösten eine breite Solidaritätswelle aus, der sich Nobelpreisträger, namhafte Wissenschafter, Ökonomen und Universitäten anschlossen. Unterstützung erhielt die CEU weiter von EU-Kulturkommissar Tibor Navracsics, der zur Regierungspartei Fidesz-MPSZ gehört. Die CEU sei eine der wichtigsten Hochschuleinrichtungen, nicht nur in Ungarn, sondern in der ganzen europäischen Hochschulregion. "Deswegen halte ich es für wichtig, dass die Universität nach der Korrektur eventueller Regelwidrigkeiten ihre Tätigkeit in Budapest fortsetzt", zitierte das Portal "Index.hu" den EU-Kommissar. Auch die Österreichische Universitätenkonferenz (uniko) kritisierte am Sonntag in einer Aussendung die "offenkundigen Bestrebungen" der ungarischen Regierung, die CEU "zu Fall" zu bringen. (APA, 2.4.2017)