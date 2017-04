Unbekannter wollte in Salzburg Frau entführen

Mann versuchte sie ins Auto zu zerren – ließ ab als er merkte, dass er von Zeugin gefilmt wurde

Salzburg – Ein vorerst Unbekannter hat offenbar Sonntagfrüh versucht, eine 27-Jährige in der Stadt Salzburg zu entführen. Er packte die junge Frau am Hals, würgte sie und versuchte sie in ein Auto zu zerren. Er ließ erst von ihr ab, als er bemerkte, dass eine Passantin die Szene offenbar filmte oder fotografierte. Die Polizei bat dringend Zeugen sich zu melden, hieß es in einer Presseaussendung.

In der Ernest-Thun-Straße, im Bereich zur Humboldstraße, wurde die 27-Jährige plötzlich von dem rund 20 bis 30 Jahre alten Mann attackiert. Bei der Tiefgarage riss er sie zu Boden und zerrte sie zu einem kleinen, hellblauen Auto, an dessen Heckscheibe von innen kleine Sticker angeklebt waren. Er öffnete mit einer Hand die hintere Beifahrertür und wollte sein Opfer in das Fahrzeug ziehen.

Zeugin gesucht

Die 27-Jährige sah auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Passantin, die möglicherweise Fotos oder ein Video von der Szenerie machte. Hilfesuchend hob sie die Hände und winkte ihr zu. Als der Täter auf die mögliche Zeugin aufmerksam wurde, ließ er von seinem Vorhaben ab. Er stieg ins Auto und raste gegen die Einbahn in Richtung Max-Ott-Platz.

Eine erste Fahndung nach dem Pkw verlief erfolglos. Die 27-Jährige musste aufgrund der Verletzungen am Hals, an den Knien und Händen, sowie Abschürfungen an der Stirn vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden.

Der Entführer soll rund 175 Zentimeter groß sein, hatte eine weiße Hautfarbe, blonde Stoppelglatze und war von normaler Statur. Das Stadtkriminalreferat Salzburg hat die Ermittlungen übernommen und ersuchte dringend jene Frau, die Zeugin des Vorfalls wurde und möglicherweise Fotos oder ein Video machte, sich beim Journaldienst des Stadtkriminalreferates Salzburg unter der Nummer 059 133 55 3333 zu melden. (APA, 2.4.2017)