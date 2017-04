"Fangschuss": Neuer Klamauk-"Tatort" mit Thiel und Boerne – Top oder Flop?

foto: orf/ard/martin menke

Heike Hupert zieht in der "Frankfurter Allgemeinen" folgendes Resümee: "Die Einführung von Thiels potentieller Tochter – ist sie es, oder ist sie es nicht? – erscheint als weiterer Versuch, für frischen Wind zu sorgen. Das Vorhaben gelingt. In puncto Witzigkeit und Bonmotdichte gehört "Fangschuss" zu den mittelprächtigen "Tatorten" aus Münster. Und warum in letzter Zeit überall im "Tatort" investigative Journalisten und IT-Spezialisten sterben wie die Fliegen, wissen wohl nur die Koordinatoren der ARD."