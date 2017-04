TV- und Radiotipps für Montag, 3. April

Putins langer Arm nach Europa, Der zerrissene Balkan, Heilen durch eigenen Willen, Pforten der Nacht und Dexter

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Brauchen wir Selbstbedienungskassen? Reporterin Onka Takats geht Fragen zum Konsumentenalltag nach. In der ersten Folge hat sie die Selbstbedienungskassen in Supermärkten unter die Lupe genommen. Bis 18.51, ORF 2

19.45 INTERVIEW

Klartext mit Martin Thür: Putins langer Arm nach Europa Über Russlands Präsidenten und seinen Einfluss in Europa spricht Martin Thür mit dem ehemaligen SPD-Chef und Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzeck, und dem ukrainischen Botschafter Olexander Scherba. Bis 20.15, ATV 2, ab 23.25 auf ATV

19.45 REPORTAGE

Re: Liebe unerwünscht – Der zerrissene Balkan Bosnien Herzegowina: Ein Zaun trennt den Schulhof zwischen bosnischen Muslimen und bosnischen Kroaten in Travnik. Kontakte zwischen den Volksgruppen sind unerwünscht. Bis 20.15, Arte

20.15 BAUSÜNDER

Pfusch am Bau Gleich in der Auftaktsendung der 13. Staffel wartet auf den Bausachverständigen Günther Nussbaum ein besonderes "Highlight". Verleger Christian Mucha friert in seinem 600-Quadratmeter-Penthouse in der Wiener City. Es zieht, angeblich sogar aus Steckdosen. Brrr! Bis 21.20, ATV

20.15 DER BERG RUFT!

Bergwelten: Markus Pucher – Ein Mann ohne Nerven Wenige bewegen sich so schnell und sicher in steilen Eisfällen: Der Kärntner Markus Pucher entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der komplettesten Alpinisten der Gegenwart. Bis 21.15, Servus TV

20.15 THEMENMONTAG

Heilen durch eigenen Willen Der Medizinjournalist Bernhard Hain zeigt Beispiele, bei denen die Heilung nicht allein auf Medikamente zurückgeführt werden kann. Um 21.05 Uhr folgt Wunderheiler und Schamanen, gefolgt von Österreich: Die Macht der Heiler um 21.55 und Aus der Stille – Die Heilkraft der Klänge um 22.50 Uhr. Bis 23.50, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema 1) Frauenmörder im Visier der Fahnder. 2) Pflege daheim – Hilfe gegen Erschöpfung. 3) Mietbetrug an Flüchtlingen. 4) Charles und Camilla kommen nach Wien. Bis 22.00, ORF 2

21.45 FILMGESCHICHTE

Pforten der Nacht (Les Portes de la nuit, F 1946, Marcel Carné) Im Februar 1945 tummeln sich im befreiten Paris Kriegsgewinnler und Spekulanten, Résistance-Veteranen und Kollaborateure, Helden und Verräter. Das letzte Gemeinschaftswerk eines Traumduos des französischen Kinos, Marcel Carné und Jacques Prévert. Bis 23.35, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Clarissa Stadler präsentiert: 1) Der Kampf um die Buchstaben – Vom Schwinden der Handschrift. 2) Zehn Jahre Smartphone – Von der Sucht nach digitaler Kommunikation; Philosoph Ralf Konersmann im Gespräch. 3) Ein deutsches Leben – Neue Doku über Goebbels-Sekretärin im Kino. Um 23.30 Uhr folgt die Dokumentation Out of Vienna – Wien erobert die Musikwelt. Bis 0.00, ORF 2

22.30 TALK

Pro und Contra: Asyl beinhart – Schlagen wir Flüchtlingen jetzt die Türe zu? Corinna Milborn diskutiert mit Georg Niedermühlbichler (Bundesgeschäftsführer, SPÖ), Anahita Tasharofi (Verein "Flucht nach vorn"), Rainer Wendt (Chef der deutschen Polizeigewerkschaft) und Heinz Patzelt (Generalsekretär, Amnesty International Österreich). Bis 23.40, Puls 4

23.45 SERIENMÖRDER

Dexter (S7 – 1/12) Fünf Jahre nach Ausstrahlung der Staffel kehrt Dexter (Michael C. Hall) auch in den ORF zurück, um seinen sehenswerten Rachefeldzug fortzusetzen. Und die Schlinge um seinen Hals wird immer enger. Bis 0.40, ORF 1