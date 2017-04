Business Angel will weniger finanzieren

Der bekannte Startup-Finanzierer Hansi Hansmann will beim Investieren eine Pause einlegen

Der Business-Angel Hansi Hansmann will beim Investieren eine Pause einlegen. Er wolle sich auf seine laufenden Beteiligungen konzentrieren, berichtet die Start-up-Plattform Der Brutkasten. Hansmann wurde durch Finanzierungen wie der Jogging-App Runtastic, die an Adidas verkauft wurde, bekannt. Er sei in Österreich zur ersten Anlaufstelle für Start-ups auf Investorensuche geworden. Diese würden ihn überall ansprechen und machten vor seiner Privatsphäre nicht halt. "Was mich daran aber am meisten stört, ist, dass 99 Prozent der Ideen wirklich schlecht sind", erklärte Hansmann bei der Vollversammlung der Austrian Angels Investors Association. Er wolle sich keine "potenziallosen Ideen von sich maßlos selbst überschätzenden Foundern" mehr anhören. In seiner Hansmengroup sind momentan 24 Start-ups vertreten; insgesamt hält er 45 Beteiligungen. (ruz , 3.4.2017)