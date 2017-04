Sportbild des Tages

2.4.2017: Celtic-Captain Scott Brown bekommt das Meisterleiberl zugeworfen. Die Hoops aus Glasgow haben am Sonntag zum sechsten Mal in Folge den schottischen Fußball-Meistertitel gewonnen. Ein schlankes 5:0 bei Hearts of Midlothian machte schon acht Runden vor Schluss alles klar. Für Celtic war es insgesamt der 48. Titel, auf Rekordhalter Rangers fehlen noch deren sechs.

