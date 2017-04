Die elfte Ausgabe des Formats bescherte ORF eins 30 Prozent Marktanteil

Wien – Im Schnitt feierten am Freitagabend 774.000 Zuschauer den Start der neuen "Dancing Stars"-Staffel vor dem Fernseher. Die elfte Ausgabe des Formats bescherte ORF eins damit 30 Prozent Marktanteil – und das, obgleich noch keine Prominenter um seinen Verbleib in der Show rittern musste. Die Ausscheidungen beginnen erst mit der dritte Folge am 15. April. (APA, 2.4.2017)