Teils scharfe Kritik an neuem Strafrecht

Von "Schnellschuss" bis "Scheinlösung" – die Wissenschaft hat teils massive Bedenken gegen die aktuelle Novelle

Wien – Alles andere als Konsens zeigt sich in der Begutachtung des Strafrechts-Pakets von Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP). Die Verschärfung für "Staatsfeinde", sexuelle Belästigung in Gruppen und tätliche Angriffen auf Beamte bzw. Mitarbeiter öffentlicher Verkehrsmittel werden von anderen Ministerien, Ländern oder der Gewerkschaft begrüßt – aber in Justiz-Kreisen teils scharf kritisiert.

Das Finanzministerium ist auch unzufrieden, aber nicht mit dem Inhalt: Es fordert eine neue Kostenschätzung. Die angegebene Bedeckung des Mehraufwandes der Gerichte "durch Überschreitung der Obergrenzen" könne "nicht akzeptiert werden". Das Oberlandesgericht Wien kann nicht glauben, dass für all die Neuerungen bundesweit nur ein Richter und eine Kanzleikraft mehr nötig sind. Die Polizei setze zur Bekämpfung der "Reichsbürger" wesentlich mehr Personal ein.

"Schnellschuss"

"Der Entwurf macht den Eindruck eines Schnellschusses", stellt der Wiener Strafrechtler Alexander Tipold fest – unter Hinweis auf Fehler in der Textgegenüberstellung. Mehrfach – auch von der Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck oder dem Oberlandesgericht Graz – wird auf Grammatik- und Satzzeichenfehler hingewiesen, die ein Indiz dafür seien, wie unausgegoren die Vorschläge seien.

Dass der Entwurf vorwiegend aus höheren Strafdrohungen bzw. neuen Tatbeständen besteht, wird von einigen Juristen sehr kritisch kommentiert: Das folge offenbar der Idee, dass höhere Strafen Menschen von Straftaten abhalten. "Das ist ein Irrglaube", merkt Tipold an, "es wird nur eine Scheinlösung verkauft". Die Innsbrucker Strafrechtler Klaus Schwaighofer und Andreas Venier beklagen, dass die Novelle "zum x-ten Mal Verschärfungen ohne Evaluierung der geltenden Bestimmungen und Strafdrohungen" bringt.

Das Ziel der großen Strafrechtsreform 2015, Strafen in eine ausgewogene Relation zu bringen, sehen die Experten infrage gestellt. Das OLG Innsbruck konstatiert, dass "das verabredete Grapschen zu zweit (mit drei Jahren Haft, Anm.) genauso bestraft werden soll wie das vorsätzliche Verletzen eines Beamten" – und die Teilnahme an einer Schlägerei, bei der ein Mensch stirbt, werde sogar geringer bestraft. Die gewählte Strafdrohung für sexuelle Belästigung in Gruppen sei "nicht sachgerecht, sondern überzogen", meint Tipold. Die OStA Innsbruck warnt, dass auch schuldlose Mitglieder einer Gruppe zur Verantwortung für sexuelle Übergriffe gezogen werden könnten.

Sehr zufrieden mit der strengeren Strafe für sexuelle Belästigung in Gruppen ist der Bundesverband der Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen Österreichs, auch das OLG Wien regt nur einige Konkretisierungen an. (APA, 2.4.2017)