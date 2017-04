Tausche Glaubwürdigkeit gegen Rechtswähler. Kerns riskantes Spiel

derstandard.at

FS Misik diese Woche mit folgenden Themen:

1. Grüner-GAU. Die Grünen und ihre Jugendorganisation finden am Ende doch zu einer gemeinsamen Vorgehensweise – nämlich eine Art gemeinsamer Suizid.

2. Kurz verplappert sich, Doskozil rettet ihn aus den Schlagzeilen, und zuletzt springen den beiden die Grünen bei. Eine Chaoswoche, in der nur mehr Humor hilft.

3. Blinken nach Rechts, Ruck in die Mitte, Ausstieg aus dem EU-Relocation-Progamm. Christian Kern hat in den vergangenen Wochen viel Kredit verspielt. Viele verstehen nicht mehr, worauf das hinaus soll und was man sich von so einer Linie erhofft. Es ist auch praktisch nicht zu verstehen. (Robert Misik, 2.4.2016)