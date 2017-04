Elftes Saisontor von Janko für Basel

ÖFB-Teamstürmer traf beim 3:0-Auswärtssieg in St. Gallen

St. Gallen – Österreichs Fußball-Teamstürmer Marc Janko hat am Samstag sein elftes Saisontor für den Schweizer Meister FC Basel erzielt. Janko traf beim 3:0-Auswärtssieg in St. Gallen in der 20. Minute zum 2:0 und wurde im Finish (82.) ausgewechselt.

Der FC Basel, der auf bestem Weg zum achten Meistertitel in Folge ist, hat aus den jüngsten neun Spielen 25 von möglichen 27 Punkten geholt und baute den Vorsprung auf Verfolger Young Boys Bern zumindest vorübergehend auf 20 Punkte aus. (APA, 2.4.2017)