Zweiter Vanek-Treffer für Florida Panthers

Philadelphia wahrt minimale Play-off-Chance

Philadelphia – Die Philadelphia Flyers haben mit dem vierten Sieg in Serie ihre minimale Chance auf die Play-off-Teilnahme in der National Hockey League gewahrt. Ohne den verletzten Michael Raffl gewannen sie am Samstag zu Hause gegen die New Jersey Devils klar mit 3:0. Bei vier ausstehenden Spielen fehlen ihnen aber immer noch sechs Punkte auf den zweiten Wild-Card-Platz der Eastern Conference.

Diesen haben die Boston Bruins inne, die einen 5:2-Heimerfolg gegen die bereits aus dem Play-off-Rennen ausgeschiedenen Florida Panthers feierten. Thomas Vanek gelang dabei mit dem Treffer zum 1:1 im Mitteldrittel sein zweites Tor für die Panthers. (APA, 2.4.2017)

NHL vom Samstag:

Philadelphia Flyers (ohne Raffl/verletzt) – New Jersey Devils 3:0

Boston Bruins – Florida Panthers (mit Vanek/1 Tor) 5:2

Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 1:2 n.V.

Winnipeg Jets – New York Islanders 4:2

Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs 4:5

Carolina Hurricanes – Dallas Stars 0:3

Nashville Predators – Minnesota Wild 3:0.