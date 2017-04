Kein Scherz: 25 Grad am 1. April

Mehr als 25 Grad in St. Pölten und Salzburg, 24,4 waren es im Zentrum Wiens

Wien – Strahlender Sonnenschein hat auch am Samstag die Menschen ins Freie gelockt. Da zumindest an zwei Messstellen die 25-Grad-Marke knapp überschritten wurde, konnte man vom zweiten sogenannten Sommertag in Folge sprechen. In St. Pölten erreichte die Höchsttemperatur 25,7 Grad, in Salzburg-Freisaal 25,2.

In der Wiener Innenstadt erfreuten immerhin noch 24,4 Grad Einheimische wie Touristen, berichtete die ZAMG. Und auch vor den Fenstern der STANDARD-Redaktion in Wien-Landstraße scheint zur Stunde die Sonne. (red, APA, 1.4.2017)