Irakisches Militär: Ranghohes IS-Mitglied getötet

Jumaili galt als "Kriegsminister" der Jihadisten

Bagdad – Ein ranghohes Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ist nach Angaben des irakischen Geheimdienstes bei einem Luftangriff getötet worden. Den Angaben zufolge soll es sich bei dem Getöteten Ayad al-Jumaili um eine Art "Kriegsminister" des IS handeln.

Jumaili soll bei einem Luftangriff der irakischen Luftwaffe in der Provinz Anbar nahe der syrischen Grenze getötet worden sein, hieß es in einer Mitteilung des irakischen Geheimdienstes am Samstag. Zwei weitere Mitglieder der Terrormiliz seien ebenfalls getötet worden.

Die irakische Armee hatte im Jänner eine Offensive begonnen, um mehrere Orte in der Provinz im Westen des Irak von der Terrormiliz zurückzuerobern. Zuletzt hatte der IS militärisch schwere Niederlagen einstecken müssen und sich aus vielen Gebieten im Irak zurückgezogen. Derzeit versucht die irakische Armee zusammen mit Verbündeten, die Hochburg des IS im Irak, die Stadt Mossul, zurückzuerobern. (APA/dpa, 1.4.2017)