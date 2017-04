Protest gegen Wiederwahl des Präsidenten: Feuer in Paraguays Parlament

Geplantes Senats-Votum nach Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei verschoben

Asuncion – In Paraguay hat eine Initiative zur Wiederwahl des Präsidenten zu schweren Ausschreitungen geführt. Wütende Demonstranten stürmten am Freitagabend den Kongress in der Hauptstadt Asunción und legten Feuer in dem Gebäude, nachdem die Regierungspartei ANR im Senat eine Verfassungsänderung eingeleitet hatte, um die Wiederwahl des konservativen Präsidenten Horacio Cartes zu ermöglichen. Nach den Protesten wurde das für Samstag geplante Unterhaus-Votum über das Gesetz verschoben.

Hunderte Regierungsgegner hatten sich Zusammenstöße mit der Polizei geliefert, Zäune und Barrieren an den Eingängen niedergerissen und Fenster eingeschmissen. Rund 30 Demonstranten und Sicherheitskräfte wurden verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Demonstranten schrien "Nie wieder Diktatur" und verwüsteten die Büros von Senatoren, die für die Verfassungsänderung gestimmt hatten.

Senatspräsident Roberto Acevedo sei verletzt worden, sagte Senator Luis Wagner von der Opposition, und ein Oppositionsabgeordneter musste wegen Gesichtsverletzungen operiert werden, wie die Zeitung "ABC Color" berichtete. Die Flammen konnten von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Samstag früh hatten die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle.

Abstimmung und Referendum



Der Senat hatte zuvor mit der Mehrheit der Unterstützer von Präsident Cartes für die umstrittene Verfassungsänderung votiert. Cartes strebt eine weitere Amtszeit an, nachdem sein derzeitiges Mandat 2018 abgelaufen sein wird.

Die Abstimmung fand in einem Büroraum des Kongresses in einer Sitzung statt, die nicht der Vorsitzende der oberen Parlamentskammer einberufen hatte. Parlamentarier der Regierungspartei zählten dabei auf die Unterstützung von linken Senatoren der Koalition um den 2012 abgesetzten Präsidenten Fernando Lugo. Mit der Aufhebung des Wiederwahlverbots der Verfassung könnte auch Lugo wieder kandidieren.

Der liberale Senatspräsident Roberto Acevedo bezweifelte dagegen die Rechtmäßigkeit der Abstimmung. Er hatte bereits am Donnerstag beim Obersten Gerichtshof einen Einspruch gegen das Vorhaben eingelegt, eine Sitzung ohne sein Einvernehmen abzuhalten.

Am Samstag sollte der Gesetzestext zur Abstimmung im Abgeordnetenhaus stehen, wo der Staatschef eine Mehrheit hat. Doch nach den Krawallen vertagte der Vorsitzende der Abgeordnetenkammer Hugo Velazquez (ANR) die Sitzung. Parlamentspräsident Hugo Velazquez äußerte sich erschüttert über die Gewalt. "Ich hoffe, dass wieder Ruhe und Eintracht einkehren", sagte er in einer Fernsehansprache. Staatschef Cartes bezeichnete die Demonstranten als "Barbaren".

Sollte bei der verschobenen Abstimmung auch das Unterhaus für die Verfassungsänderung stimmen, muss ein Wahlgericht ein Referendum über die geplante Reform binnen drei Monaten ansetzen.

Seit 1992 war eine Wiederwahl in Paraguay verboten, um einen Rückfall in eine Diktatur zu verhindern. (APA, dpa, 1.4.2017)