Erstes Saisontor von Sallahi bei KSC-Niederlage

1:2-Niederlage in Nürnberg – Torvorlage von Liendl bei 1860-Sieg

Nürnberg -Ein abgefälschter Weitschuss hat Ylli Sallahi sein erstes Saisontor in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga gebracht. Der österreichische Mittelfeldspieler traf am Freitag für den Tabellenletzten Karlsruher SC auswärts gegen Nürnberg in der 24. Minute zum 1:0. Zwei Elfmetertore von Tobias Kempe (65., 70.) sorgten aber noch für einen schmeichelhaften 2:1-Sieg der nun achtplatzierten Gastgeber.

Erwin Hoffer stand beim KSC nicht im Kader. Bei Nürnberg fehlte Georg Margreitter wegen einer Zehenverletzung. Michael Liendl leistete für 1860 München die Freistoßflankenvorlage zum Goldtor von Stefan Aigner (55.) beim 1:0-Auswärtserfolg gegen Fortuna Düsseldorf. Die Münchner setzten sich dadurch weiter von der Abstiegszone ab. (APA; 31.3.2017)