TV- und Radiotipps für Samstag, 1. April

Game of Thrones, Baumeisterinnen der Republik – Barbara Prammer, A Most Violent Year, Neandertaler, Das Wunder von Kärnten, Dead Man Working und Indiana Jones

16.30 INKLUSION

Special Olympics – gemeinsam sind wir mehr! Athleten, ihre Betreuer und Prominente erzählen, wie gegenseitige Berührungsängste abgebaut werden können. Die Dokumentation liefert die Gesichter zu den sportlichen Höchstleistungen anlässlich der Special Olympics World Winter Games 2017 in der Steiermark und zeigt die Geschichten dahinter. Bis 16.55, ORF 1

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Die Themen: 1) Tierschutz: Kritik an Anbindehaltung. 2) Nachgefragt: Gangbetten im Spital. 3) Streit um Apothekenumbau. Bis 18.20, ORF 2

20.15 FINALE SCHLACHTEN

Game of Thrones (S6/7–10) Der Showdown mündet im blutigen Finale, das in Die Schlacht der Bastarde einen mehr als würdigen Höhepunkt findet. Trost: Die siebente Staffel beginnt recht bald – am 17. Juli. Bis 1.05, RTL 2

gameofthrones

20.15 ZEITGESCHICHTE

Baumeisterinnen der Republik – Barbara Prammer Barbara Prammer war von 2006 bis zu ihrem frühen Tod im August 2014 österreichische Nationalratspräsidentin und wurde in dieser Zeit zu einer moralischen Instanz des Landes. Sie kämpfte für die Rechte der Frauen und gegen jede Form von Diskriminierung und Gewalt. Bis 21.05, ORF 3

20.15 THRILLER

A Most Violent Year (USA 2014, Jeffrey C. Chandor) Abel Morales (Oscar Isaac) hat es als Einwanderer aus Mexiko in die USA als Händler von Heizöl weit gebracht. Im Gegensatz zu vielen Kollegen in der Branche tritt er als ehrlicher Geschäftsmann auf. Eine Seltenheit Anfang der 1980er-Jahre in New York. Doch ein Überfall bringt seine Moral ins Wanken. Bis 22.30, Servus TV

vipmagazin

20.15 STAMMESGESCHICHTE

Neues vom Neandertaler oder das Geheimnis unserer Herkunft Ist der Homo sapiens die einzige menschliche Spezies auf der Welt? Hat er den Neandertaler wirklich verdrängt? Die Nachricht von einem Skelettfund im spanischen Baskenland erschüttert die Wissenschaft. Bis 21.05, Arte

21.20 GENRE

Das Wunder von Kärnten (Ö/D 2011, Andreas Prochaska) Der Kardiologe Markus Höchstmann (Ken Duken) wird vor die größte Herausforderung seines Lebens gestellt. Per Rettungshubschrauber wird ein unterkühltes vierjähriges Mädchen eingeliefert, das fast 30 Minuten unter Wasser gelegen ist. Obwohl seine Kollegen keine Hoffnung für das Mädchen sehen, kämpft Höchstmann um das Leben der kleinen Patientin. Bis 22.50, ORF 2

edel:motion

21.40 FINANZDRAMA

Dead Man Working (D 2016, Marc Bauder) Investmentbanker Jochen Walther (Wolfram Koch) hat zusammen mit seinem Assistenten den Deal seines Lebens eingefädelt. In der Nacht der Siegesfeier sprint er plötzlich vom Dach der Bankzentrale. Selbstmord oder Mord? Bis 23.10, HR

21.50 INDY

Indiana Jones – Jäger des verlorenen Schatzes (Raiders of the Lost Ark, USA_1981, Steven Spielberg) Archäologieprofessor Indiana Jones soll im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes die verschollene Bundeslade des Alten Testaments suchen. Da der wertvolle Schatz magische Kräfte verleiht, wollen auch die Nazis in ihren Besitz gelangen. Harrison Fords erstes Abenteuer als "Indy". Bis 23.45, ORF 1