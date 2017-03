SPÖ Vorarlberg bekommt neue Chefin

Gabi Sprickler-Falschlunger wird am Freitag zur Landesvorsitzenden der SPÖ Vorarlberg gewählt. Auch sie will einen "Plan A" ausarbeiten

Götzis – Die SPÖ Vorarlberg hat eine neue Chefin. Gabriele Sprickler-Falschlunger (60) wurde mit 97 Prozent zur SPÖ-Landesparteivorsitzenden gewählt. Ihre Stellvertreterinnen Elke Zimmermann und Veronika Keck erhielten 99 Prozent, Michael Ritsch kam auf 97 Prozent. Ihr Vorgänger Michael Ritsch hatte vor einem halben Jahr aus gesundheitlichen Gründen den Rückzug angetreten, seither war Sprickler-Falschlunger interimistische Vorsitzende. Ritsch war zehn Jahre Chef der Vorarlberger SPÖ.

Sprickler-Falschlunger, Allgemeinmedizinerin in Dornbirn, war die einzige Kandidatin für den Parteivorsitz. Sie muss in der kurzen Zeit bis zur nächsten Landtagswahl im Herbst 2019 die SPÖ Vorarlberg neu strukturieren, die 2014 mit drei Mandaten (8,7 Prozent) in die politische Bedeutungslosigkeit abrutschte.

Arbeit 4.0

Sprickler-Falschlunger, als Tochter des langjährigen ÖGB-Vorsitzenden Karl Falschlunger sozialdemokratisch von Geburt an, arbeitet an einem "Plan A" für Vorarlberg. Schwerpunkt ihrer Arbeit soll der Mensch in der neuen Arbeitswelt sein. Sie fordert Fortbildungsprogramme in Zeiten von Digitalisierung und Automatisierung, den Schutz der Arbeitenden vor Überforderung, die öffentliche Hand müsse wieder Arbeitsplätze schaffen.

Kanzler Christian Kern, der zur Kür der Landesvorsitzenden nach Vorarlberg gekommen war, um seinen "Plan A" zu erläutern, gibt Sprickler-Falschlunger und der SPÖ Vorarlberg gute Chancen: "Einer Frau, die in einer Eisenbahnersiedlung aufwächst, muss man nicht erklären, worum es geht." Sie sei eine, die nicht vergesse, woher sie komme, für wen sie Politik mache.

Die Chemie zwischen Sprickler-Falschlunger und Kern scheint zu stimmen. "Mit dir ist Resignation weg, die kaum mehr erträglich war", bedankte sich die Vorarlbergerin bei Kern. Mit seinen Vorgängern Faymann und Gusenbauer hatte Sprickler-Falschlunger, auch parteiintern als Frau klarer Positionen und Worte bekannt, ihre liebe Not. (Jutta Berger, 31.3.2017)