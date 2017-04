"Keine Muppet-Show": Pühringers Abgang mit Leichtigkeit

Der künftige oberösterreichische Landeshauptmann Stelzer stellt sich Delegierten beim ÖVP-Landesparteitag zur Wahl

Linz – Wäre er seinem eigentlichen Berufswunsch treu geblieben, wäre wohl auch die Feier zum Pensionsantritt deutlich intimer ausgefallen. Maurer oder Pfarrer wollte Josef Pühringer eigentlich werden – tatsächlich geworden sind es rund 50 Jahre in der Politik und davon 22 Jahre als Landeshauptmann von Oberösterreich.

Am Samstag ging im Linzer Designcenter unter dem Motto "Bereit für die neue Zeit" vor den Augen von rund 2.000 Delegierten die offizielle schwarze Staffelübergabe von Josef Pühringer zum neuen ÖVP-Landeschef und künftigen Landeshauptmann Thomas Stelzer über die Bühne. Unter den Gästen war auch ein Großteil der ÖVP-Bundesmannschaft zu finden: unter anderem Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, Außenminister Sebastian Kurz, Innenminister Wolfgang Sobotka und Finanzminister Hans Jörg Schelling.

Dankbar für das Vertrauen

Bereits Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer machte zum Auftakt unmissverständlich klar, was den 40. Landesparteitag von vergangenen ÖVP-Arbeitstreffen klar unterscheidet: "Es ist ein historischer Tag. Danke, dass wir heute gemeinsam Geschichte schreiben." Begleitet von Standing Ovations betrat dann "jener Mann, der unser Bundesland wie keiner anderer geprägt hat" zum letzten Mal als Landesparteiobmann die Bühne.

Sichtlich bewegt bedankte sich Josef Pühringer dann für den Rückhalt in der Partei: "Bei allen Landesparteitagen seit dem Jahr 1965 bin ich vor euch gestanden und habe euch um euer Vertrauen gebeten, und ihr habt mich mit großem Vertrauen ausgestattet. Heute stehe ich vor euch, um für das Vertrauen zu danken, von dem ich 22 Jahre als Landesparteiobmann getragen war."

"Land der geistigen Weite"



Dann setzte der scheidende Langzeit-Landeschef zu einer persönlichen Leistungsschau an. Oberösterreich sei heute ein "Land der Arbeit, ein Land der sozialen Gerechtigkeit und ein Land der geistigen Weite". Persönliche Meilensteine galt es an einem Tag wie diesen nicht auszusparen: Etwa den Bau des Linzer Musiktheaters oder die Schaffung der Medizin-Uni. Aber: "Oberösterreich ist keine Insel der Seligen. Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber Oberösterreich ist ein immer selbstbewussteres Land geworden."

Neben einer entsprechend langen Liste an Danksagungen fand sich auch noch ein Moment für eine Entschuldigung unter Tränen: "Wenn ich in all den Jahren jemanden enttäuscht, verletzt oder gekränkt habe, tut es mir leid. Es war nicht meine Absicht. Ich entschuldige mich dafür."

Pühringer: "Ich gehe heute, das werden mir wenige glauben, mit einer gewissen Leichtigkeit, weil ich überzeugt bin, dass Oberösterreich bei Thomas Stelzer in besten Händen ist." Und am Schluss seiner Rede dann noch ein Versprechen an politische Nachfolgegenerationen: "Ich verspreche euch: Ich trete in keine Muppet-Show ein – ich konnte drei Jahrzehnte gestalten, ich gehe jetzt nicht zu den Besserwissern und Dreinredern. Ihr könnt mit meiner Unterstützung rechnen, vor allem mit meiner hundertprozentigen Loyalität."

Latte hoch gelegt



Stelzer legte sich in seiner Rede die Latte hoch: "Oberösterreich als Land der Mitte muss an die Spitze von Österreich und Teil der europäischen Spitzenregionen werden. Das ist mein Ziel. Ich möchte unser Oberösterreich zum Land der Möglichkeiten machen." Nachsatz: "Willst du weiterkommen, musst du nach Oberösterreich kommen.‘". Wien bleibe die Bundeshauptstadt, aber Oberösterreich müsse der "Place to be" werden.

Und er stehe für eine Politik, "die den Leuten den Rücken stärkt und nicht für eine Politik am Rücken der Leute". Stelzer: "Wenn jemand am Boden liegt, dann helfen wir ihm wieder auf die Beine. Aber wenn jemand laufen kann und will, dann zwingen wir ihn nicht zum Gehen."

Deutlich wurde auch, dass Stelzer – der sich betont volksnah präsentierte – den blauen Atem bereits im Nacken spürt: "Die politische Landschaft hat sich geändert, auch bei uns. Die Größenordnungen haben sich verschoben. Hinter uns sind die Plätze getauscht worden. Es gibt eine zweite größere Partei. Wir sind näher aneinandergerückt, zu nahe für meinen Geschmack." Man wolle daher "deutlicher und mit klarem Abstand vorangehen" und auch "im Zuspruch unserer Landsleute wieder weiter vorne liegen." (Markus Rohrhofer, 1.4.2017)