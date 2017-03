Weltweite Sorge nach Entmachtung von Parlament in Venezuela

Zusammenstöße zwischen Abgeordneten und Polizei in Caracas – Opposition rief zu landesweiten Protesten auf

Caracas – Die Entmachtung des Parlaments in Venezuela durch das Oberste Gericht hat im Ausland Sorge und scharfe Kritik ausgelöst. Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, sprach von einem Staatsstreich. Die US-Regierung kritisierte den "ernsten Rückschlag für die Demokratie" in Venezuela. Auch die Europäische Union verurteilte den Schritt.

Der Oberste Gerichtshof des Landes unter der Leitung eines vorbestraften Sozialisten hatte dem von der rechten Opposition dominierten Parlament am Mittwochabend (Ortszeit) seine Kompetenzen entzogen und bis auf weiteres auf sich selbst übertragen. Damit sind jetzt alle Gewalten des Staates – Exekutive, Legislative, Justiz und Armee – auf der Seite von Präsident Nicolas Maduro. Das löste nicht nur im Land Proteste aus.

Peru zog daraufhin seinen Botschafter ab, Chiles Präsidentin Michelle Bachelet rief ihren Botschafter zu Konsultationen zurück. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ließ in Brüssel mitteilen, die EU fordere "vollen Respekt für die Verfassung, demokratische Prinzipien, den Rechtsstaat und eine Trennung der Gewalten".

"Wenn die Gewaltenteilung zusammenbricht, bricht die Demokratie zusammen", warnte der spanische Regierungschef Mariano Rajoy am Freitag im Internet-Kurzmitteilungsdienst Twitter. Aus Berlin ließ Regierungssprecher Steffen Seibert wissen, es sei "unerträglich, wie Präsident Maduro die Bevölkerung Venezuelas zur Geisel seiner eigenen Machtambitionen macht".

Die Opposition in Venezuela kämpft seit Monaten für eine Volksabstimmung über eine Amtsenthebung des Präsidenten. Kritiker machen Maduro für die schwere Wirtschaftskrise verantwortlich, die durch den starken Ölpreisrückgang seit 2014 verschärft wurde.

Wegen Versorgungsengpässen gab es in dem südamerikanischen Land bereits mehrfach schwere Unruhen und Plünderungen. Bei Protesten wurden mehrere Menschen getötet. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet bis zum Jahresende mit einer Inflationsrate von 1.660 Prozent.

Maduro hat bisher alle Versuche der rechtsgerichteten Opposition abwenden können, ihn aus dem Amt zu jagen. Regulär endet sein Mandat im Dezember 2018.

Vor dem Parlament in Caracas lieferten sich unterdessen wütende Abgeordnete am Donnerstag Zusammenstöße mit Polizisten. Die Opposition rief für Samstag zu landesweiten Demonstrationen auf. Der inhaftierte Oppositionsführer Leopoldo Lopez rief das Volk in einer Twitter-Botschaft aus dem Gefängnis auf, auf die Straße zu gehen, um "die Diktatur zurückzuweisen und die Demokratie zu retten". (APA, 31.3.2017)