Arsenal empfängt ManCity zum nächsten Schicksalsspiel

Coach Wenger steht nach den jüngsten Misserfolgen gehörig unter Druck. Everton hofft auf ersten Derbysieg an Anfiel Road seit 1999

London – Vor dem Schlagerspiel der englischen Fußball-Premier-League zwischen Arsenal und Manchester City am Sonntag ist die Zukunft von "Gunners"-Coach Arsene Wenger weiter offen. "Diese Sache ist noch nicht geklärt", sagte der Franzose und wies Spekulationen zurück, die jüngsten Misserfolge hätten mit seiner Personalie zu tun. "Es gibt für die letzten Resultate keine Entschuldigungen."

Arsenal hat vier der jüngsten fünf Liga-Partien verloren und rutschte in der Tabelle an die sechste Stelle ab. Nach Verlustpunkten gerechnet liegen die Londoner aber nur vier Zähler hinter dem Dritten City und sind punktegleich mit dem Vierten Liverpool, der bereits am Samstag daheim auf Everton trifft.

An der Mersey

Im 228. Merseyside-Derby wartet Everton schon seit zwölf Partien auf einen Sieg, an der Anfield Road haben die siebentplatzierten "Toffees" seit 1999 nicht gewonnen. Nicht viel besser sieht die jüngste Bilanz von Manchester United vor dem Heimspiel gegen West Bromwich aus: Der Rekordmeister hat in zwei der jüngsten drei Matches im Old Trafford gegen die "Baggies" eine Niederlage kassiert.

Zudem muss Trainer Jose Mourinho die Ausfälle der Abwehrspieler Chris Smalling und Phil Jones verkraften, die sich bei Englands Nationalteam verletzten. Zlatan Ibrahimovic und Ander Herrera fehlen wegen Sperren. "Es wird hart für uns, auch weil sich West Brom gut auf dieses Match vorbereiten konnte, während bei uns viele Spieler bei ihren Nationalmannschaften waren", sagte Mourinho, dessen Team seit 18 Meisterschaftspartien ungeschlagen ist.

United liegt als Tabellenfünfter 17 Punkte hinter dem souveränen Spitzenreiter Chelsea, der den Abstiegskandidaten Crystal Palace empfängt. Vor einem Pflichtsieg steht auch der zehn Punkte zurückliegende erste Verfolger Tottenham (Kevin Wimmer) in Burnley. Noch-Meister Leicester City (Christian Fuchs) hofft im Heimspiel gegen Stoke City (Marko Arnautovic) auf eine Fortsetzung der jüngsten Erfolgsserie von zuletzt drei Liga-Siegen en suite. Watford (Sebastian Prödl) könnte mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Sunderland einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt schaffen. (APA, 31.3.2017)