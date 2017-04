User-Reiseführer: Wohin in Warschau?

Was muss man unbedingt erleben, anschauen, probieren? Lassen Sie uns an Ihren Reiseerfahrungen teilhaben!

Die Temperatur steigt, die Sonne scheint – bestes Städtetripwetter. Eine Reise in eine der Metropolen des Ostens bietet sich an. Warschau, Polens Hauptstadt, liegt an der Weichsel und auf halber Strecke zwischen Ostsee und Karpaten – und etwa von Wien nur eine rund siebenstündige Zug- oder Busfahrt entfernt.

Die Warschauer Altstadt, im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört und danach wieder originalgetreu aufgebaut, ist ein guter Ausgangspunkt für ein verlängertes Wochenende in der Stadt. Auch das sogenannte polnische Versailles, der Wilanów-Palast, in einem wunderschönen Park gelegen, ist einen Besuch wert. Wer es grün mag, sollte auf jeden Fall auch einen Abstecher zum Łazienki-Park machen. Zwischen Orangerien, Denkmälern und Tempeln wandelt man auf den Wegen der riesigen Stadt-Oase und erwischt mit ein bisschen Glück in den wärmeren Monaten ein Freiluft-Chopinkonzert.

Auch das höchste Gebäude Polens steht in Warschau. Der Kulturpalast, ein Geschenk der ehemaligen Sowjetunion und für viele Polen ein Symbol der Unterdrückung, ist dennoch eines der Wahrzeichen der Stadt. Einen raueren Charme als das herausgeputzte historische Zentrum versprüht das Szeneviertel Praga auf der anderen Seite der Weichsel. Hier stehen die meisten erhaltenen Altbauten der Stadt, Künstler und Studenten siedeln sich an, und Geschäfte, Cafés und Restaurants eröffnen. Nun soll ein großes Revitalisierungsprojekt weitere Besuchen anlocken.

dw deutsch

Was mögen Sie an Warschau?

Was sind Ihre Geheimtipps abseits der typischen Touristenpfade?

Welche Sehenswürdigkeiten und Museen muss man besucht haben?

Was sind Ihre liebsten Restaurants, Cafés, Bars?

Wo kann man besonders gut einkaufen?

Welche Gerichte muss man probiert haben?

Welche Ausflüge in die Umgebung bieten sich an?

Welche unvergesslichen Momente haben Sie in Warschau erlebt? Posten Sie Ihre Tipps und Erfahrungsberichte im Forum. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! (aan, 3.4.2017)