Die Filmstarts der Woche

Nichts zu verschenken (F 2016, 89 min)

Regie: Fred Cavaye

Mit: Dany Boon, Laurence Arne, Noemie Schmidt, Patrick Ridremont, Christophe Canard

Francois Gautier ist in zwei Dingen unschlagbar: Im Geigenspielen und im Geizigsein. Er isst Lebensmittel, deren Verfallsdatum schon seit Jahren abgelaufen ist, nur um zu sparen. Er ist weder verheiratet noch liiert, denn das käme zu teuer. Sein ganzes Denken besteht daraus, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Doch dann taucht eines Tages die 16-jährige Laura auf und behauptet, seine Tochter zu sein. Er sieht Kosten auf sich zukommen, die ihm den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Die Hauptrolle in Fred Cavayes "Nichts zu verschenken" spielt Komiker Dany Boon, an seiner Seite spielen Noemie Schmidt und Laurence Arne.