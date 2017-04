Flyers noch im Rennen um Play-off-Platz

Chance aber gering – Vanek-Team Florida verlor erneut

New York – Die Philadelphia Flyers hoffen nach einem Sieg weiter auf die Teilnahme am Play-off der NHL. Am Donnerstag gewannen sie ohne den rekonvaleszenten Kärntner Michael Raffl gegen die New York Islanders mit 6:3. Die Aufstiegschance ist angesichts des Rückstands von sechs Punkten auf den zweiten Wildcard-Platz bei fünf ausstehenden Spielen aber gering.

"Es ist schwierig, wenn die anderen alle gewinnen", sagte Flyers-Stürmer Dale Weise. Die Montreal Canadiens haben sich hingegen nach einjähriger Pause für die k.o.-Phase qualifiziert. Die Kanadier besiegten das bereits ausgeschiedene Vanek-Team Florida Panthers 6:2 und sind in der Eastern Conference fix weiter. Die Panthers erlitten die dritte Niederlage in Serie, Vanek ging zum vierten Mal als Scorer leer aus. (APA, 31.3.2017)

NHL vom Donnerstag:

Montreal Canadiens – Florida Panthers (mit Vanek) 6:2

Philadelphia Flyers (ohne Raffl) – New York Islanders 6:3

Minnesota Wild – Ottawa Senators 5:1

Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings 5:3

Nashville Predators – Toronto Maple Leafs 1:3

Edmonton Oilers – San Jose Sharks 3:2

Boston Bruins – Dallas Stars 2:0

Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets 2:1 n.V.

Winnipeg Jets – Anaheim Ducks 4:3 n.V.