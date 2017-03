Niederlande stoßen Steuerrazzien in mehreren Ländern an

Nach Hinweis auf Geheimkonten bei Schweizer Bank

Amsterdam – Wegen des Verdachts auf Steuerbetrug haben die Niederlande Razzien in mehreren Ländern angestoßen. Die Behörde zur Verfolgung von Finanzvergehen teilte am Freitag mit, in den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Australien hätten bereits am Donnerstag koordinierte Durchsuchungen begonnen. Hintergrund sei ein Hinweis zu Geheimkonten bei einer Schweizer Bank.

Eine Behördesprecherin sagte, Gemälde, Goldbarren, Bargeld und andere Vermögenswerte in Millionenhöhe seien beschlagnahmt worden. Betroffen seien mehrere Inhaber von insgesamt 3800 Konten mit Verbindungen in die Niederlande. Den Namen der Schweizer Bank wollte die Sprecherin nicht nennen. Insgesamt gebe es rund 55.000 verdächtige Konten bei dem Geldhaus. Darüber seien die anderen betroffenen Länder von der niederländischen Regierung informiert worden. (Reuters, 31.3.2017)