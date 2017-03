"Game of Thrones": Erster Trailer zur neuen Staffel sorgt für Furore

Die vorletzte Staffel startet am 16. Juli in den USA

Los Angeles – Die Vorfreude scheint riesig zu sein: Ein erster Trailer für die neue "Game of Thrones"-Staffel wurde innerhalb der ersten 15 Stunden bereits rund 35 Millionen Mal auf Facebook aufgerufen. Bei YouTube kam der 90-sekündige Clip des US-Senders HBO bis Freitagmorgen auf rund fünf Millionen Klicks.

Wie bei jedem Trailer: Achtung, Spoilergefahr!

series trailer mp

Der mit dem Song "Sit Down" der vor allem Anfang der 90er Jahre erfolgreichen britischen Band James unterlegte Film zeigt drei Hauptcharaktere der Fantasy-Serie, die sich entschlossen zeigen zum bevorstehenden Kampf um den Eisernen Thron. Das mehrfach ausgezeichnete Fernseh-Drama nach den Büchern von George R. R. Martin startet am 16. Juli in den USA in die siebente und vorletzte Staffel. (APA, 31.3.2017)