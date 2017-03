LeBron James überholt Shaquille O'Neal

"King James" springt in NBA-Scorerliste auf Platz sieben

Chicago – LeBron James hat in der NBA einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Superstar der Cleveland Cavaliers erzielte bei der 93:99-Niederlage des Titelverteidigers auswärts in Chicago am Donnerstag 26 Punkte und übertraf damit in der ewigen Scorerliste der National Basketball Association (NBA) Shaquille O'Neal, den langjährigen Center der Los Angeles Lakers.

"King James" liegt nun mit 28.599 Punkten auf Platz sieben der Rangliste, die Play-off-Spiele unberücksichtigt lässt. Angeführt wird die Wertung mit 38.387 Zählern von Kareem-Abdul Jabbar, Platz sechs nimmt mit 30.181 Punkten der nach wie vor aktive Deutsche Dirk Nowitzki ein. (APA/sda, 31.3.2017)

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag:

Portland Trail Blazers – Houston Rockets 117:107

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 90:89

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 99:93

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 119:104

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 118:124