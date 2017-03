Südafrikas Präsident Zuma tauscht Finanzminister aus

Pravin Gordhan entlassen und durch bisherigen Innenminister Malusi Gigaba ersetzt

Pretoria – Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma setzt einem Medienbericht zufolge Finanzminister Pravin Gordhan ab. Die Entlassung erfolge im Rahmen einer Kabinettsumbildung, berichtete der Fernsehsender eNCA am späten Donnerstagabend. Es blieb zunächst unklar, wer Nachfolger werden soll. Das Präsidialamt kündigte eine spätere Ankündigung Zumas an.

Der Präsident hatte Gordhan und dessen Stellvertreter am Montag unerwartet von einer internationalen Informationsveranstaltung mit Investoren in London zurückgerufen. Die Anweisung schickte die Landeswährung Rand auf Talfahrt. An der Börse in Johannesburg gerieten vor allem Bankaktien unter Druck.

Gordhan wird von Investoren als Stabilitätsgarant betrachtet. Er setzt sich für eine Belebung der Wirtschaft ein. Es wird befürchtet, dass ohne ihn eine niedrigere Bonitätsnote droht. Zeitungsberichten zufolge soll sein Verhältnis zu Zuma angespannt sein. Zumas Unterstützer werfen demnach Gordhan vor, sich zu stark in Regierungsangelegenheiten eingemischt zu haben.

Nachfolger wird bisheriger Innenminister Gigaba

Nachfolger des abgesetzten Gordhan werde der bisherige Innenminister Malusi Gigaba, teilte das Präsidialamt in der Nacht zum Freitag mit. Der Schritt ist Teil einer Kabinettsumbildung, die etwa die Bereiche Energie, Polizei oder Tourismus betrifft.

Ein Grund für die Aktion des Präsidenten wurde nicht genannt. Seit Tagen gab es Gerüchte über die Ablösung des Finanzministers. Einige Kritiker gehen davon aus, dass Gordhan unter Druck stand, weil er etwa die Staatsausgaben begrenzen wollte. Auch sein Umgang mit Staatsunternehmen und die Führung der Steuerbehörde hätten zu Konflikten geführt.

Gordhans Nachfolger Gigaba ist für Experten ein unbeschriebenes Blatt. Der Analyst Peter Attard Montalto von der japanischen Bank Nomura erklärte, er werte die Entlassung als offenen Angriff auf das Finanzministerium. So sollten Konservative, die gegen die Korruption vorgingen, mit Vertrauten des Präsidenten ersetzt werden. (APA/Reuters, 31.3.2017)