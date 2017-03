USA: Machtwechsel in Syrien ist nicht mehr Priorität

Amerikanische UNO-Botschafterin: "Wir können uns nicht unbedingt auf Assad fokussieren"

New York – Die neue US-Regierung sieht einen Machtwechsel in Syrien nicht mehr als ihre wichtigste Aufgabe in dem Bürgerkriegsland an. "Unsere Priorität besteht darin, uns genau anzuschauen, wie wir Dinge geschafft bekommen, mit wem wir zusammenarbeiten müssen, um den Menschen in Syrien wirklich helfen zu können", sagte die amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley am Donnerstag.

"Wir können uns nicht unbedingt auf Assad fokussieren, wie es die vorherige Regierung gemacht hat", sagte sie unter Verweis auf den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Die USA haben angekündigt, den Druck auf die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) erhöhen zu wollen. Diese kämpft im Bürgerkrieg gegen die Regierung in Damaskus. (APA/Reuters, 30.3.2017))