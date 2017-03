"Parsifal"-Premiere in der Wiener Staatsoper: Der Ritter als Patient

Die Geschichte, wie sie Wagner schrieb, wird zum womöglich therapeutischen Zweck von besonderen Patienten durchlebt

Wien – Richard Wagners Parsifal war in der Staatsoper bisher bevölkert von Lumpenrittern – Regisseurin Christine Mielitz deutete die Edlen halt wenig romantisch. Ab nun sind die nach Lebenskraft dürstenden Recken aber im Krankenhauskomplex in Steinhof auch noch als hilfsbedürftige Figuren des Wiener Jugendstils angelegt. In der Inszenierung von Alvis Hermanis sind dabei Gurnemanz und Klingsor Ärzte, die das Bewusstsein ihrer Patienten zu prägen suchen.

Die Geschichte, wie sie Wagner schrieb, wird zum womöglich therapeutischen Zweck von besonderen Patienten durchlebt. Realitätsebenen durchdringen einander also, Schein und assoziatives Sein prallen aufeinander, wenn Christopher Ventris den Parsifal zunächst als staunende Existenz gibt und mit schlanker Stimme später intensiv Erkenntnisse erlangt.

Nina Stemme ist als Kundry imposant und intensiv, Patient Amfortas wird bei Gerald Finley exzellent und expressiv zum Schmerzensmann. Jochen Schmeckenbecher wirkt als Klingsor souverän, und Jongmin Park klingt als Titurel klar. René Pape schließlich meistert die Partie des Gurnemanz profund.

Dirigent Semyon Bychkov und das Wiener Staatsopernorchester? Sie entfalten die narkotische Musik im ersten Akt gar behutsam, raffen sich im zweiten aber zur Klangekstatik auf. (Ljubiša Tošić, 30.3.2017)