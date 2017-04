Wie Katzen mit ihren Besitzern kommunizieren

Ohrfeigen, gemeinsames Fernsehen, lautstarkes Einfordern von Schmuseeinheiten: Ein Best-of der Postings

Sie sind die beliebtesten Haustiere: Hunde. Nein. Katzen. Die Bregenzer Tierärztin und Journalistin Tanja Warter hat jüngst den ersten Kongress zur Verbesserung des Tier-Mensch-Verständnisses veranstaltet. Schwerpunkt: die Katze-Mensch-Kommunikation. Ein nicht zu vernachlässigender Bereich der Forschung, so hat sich beispielsweise die Wissenschaftlerin Susanne Schötz mit den Lautäußerungen bei Katzen befasst. Schnurren, Gurren, Kreischen, Singen und Jammern werden mit einem Computerprogramm analysiert. Mehr dazu in "Was die Katze mit 'Miau!' meint". Wie unterschiedlich Katzen mit ihren Besitzern, manche nennen sie auch Diener, kommunizieren, ist im Forum zu diesem Beitrag nachzulesen. Hier ein Best-of.

Das allgemeine Katzenlexikon:

Die Begrüßung:

Zu wenig Aufmerksamkeit:

Bitte nicht erschrecken:

Der Mensch als Gesellschaftstier:

Ja, bitte?

Kuscheln oder Krallen: