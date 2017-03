TV- und Radiotipps für Freitag, 31. März

Serienstart Taboo, Re: Vier Eltern und ein Kind, Dancing Stars, Kurz, knapp und sexy – der Minirock

9.00 SERIENSTART

Taboo (S1/1-8) London 1814: Der totgeglaubte James Delaney (Tom Hardy) kehrt aus Afrika in seine Heimat zurück. Das Land befindet sich im Krieg mit den Vereinigten Staaten, sein Vater ist vor kurzem verstorben, und er ist der Alleinerbe von dessen einzigem Vermögen: einem Landstrich in den USA, der James Einfluss auf das Ergebnis des Krieges verschafft. In acht Folgen. Amazon Prime Video

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Betrug im Internet – Wann und wie die Polizei ermittelt Betrüger erbeuten im Internet mit gefälschten Rechnungen oder Schadsoftware jedes Jahr Millionen. Betroffene bringen Delikte oft gar nicht zur Anzeige. Entweder aus Scham oder wegen der Aussichtslosigkeit, den Täter zu finden. Bis 18.51, ORF 2

19.45 REPORTAGE

Re: Vier Eltern und ein Kind – Co-Parenting in den Niederlanden Quinten ist beinahe zwei Jahre alt. Die Hälfte der Woche verbringt er bei seinen beiden Müttern, die andere bei seinen zwei Vätern. Kennengelernt haben sich die beiden homosexuellen Paare über eine Co-Parenting-Plattform im Internet. Bis 20.15, Arte

20.15 TANZEN

Dancing Stars Um die Gunst des Publikums und der Juroren tanzen heuer: Ex-Fußballer Walter Schachner, Sänger Norbert Schneider, Wettermoderatorin Eser Ari-Akbaba, Kabarettistin Monica Weinzettl, Schauspieler Otto Retzer, Moderator Martin Ferdiny, Ex-Skirennläuferin Niki Hosp, Musicalsängerin Ana Milva Gomes, FM4-Moderatorin Riem Higazi und Sänger und Moderator Volker Piesczek. Bis 21.55, ORF 1

20.15 EISHOCKEY-FINALE

Servus Hockey Night live: Vienna Capitals vs. KAC Das erste Finalspiel um den österreichischen Meistertitel zwischen den Vienna Capitals und dem KAC steigt in Wien. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, darf sich Eishockeymeister nennen. Bis 22.25, Servus TV

20.15 KREBSVERURSACHER

Asbest, die tödliche Faser: Warum die Gefahr noch lange nicht vorbei ist Asbest kam bis in die frühen 1990er-Jahre zum Einsatz. Die schrecklichen Folgen werden erst später entdeckt: Asbest kann hochaggressiven Krebs verursachen. Nach langem Kampf mit den verschiedenen Interessengruppen wurde Asbest 1993 in Deutschland verboten, erst 2005 in der gesamten EU. Doch die Gefahr ist damit nicht vorbei. Bis 21.00, 3sat

20.15 WEG ZURÜCK

Die Frau mit Vergangenheit (La bête curieuse, F 2016, Laurent Perreau) Nach zehn Jahren Gefängnis muss sich die 30-jährige Céline (Laura Smet) erst in neuer Rolle zurechtfinden. Um ihre kriminelle Vergangenheit zu verschleiern, nimmt sie einen Job in einem Hotel unter neuer Identität an – ein dünnes Eis, das neue Männerbekanntschaften noch brüchiger machen. Bis 21.45, Arte

21.45 BEINFREIHEIT

Kurz, knapp und sexy – Der Minirock Der Minirock tauchte 1960 auf und symbolisierte eine neue Ära. Mit ihm fielen in den 60ern zahlreiche gesellschaftliche Tabus. Ob als Moderevolution oder Skandalobjekt – das kleine Stück Stoff nimmt in der Geschichte der weiblichen Emanzipation eine jedenfalls nicht unerhebliche Rolle ein. Bis 22.40, Arte

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Piraten des Kaisers Als Handelsschiff getarnt war das Kriegsschiff Wolf im Auftrag des deutschen Kaisers unterwegs und gelangte in den beiden letzten Jahren des Ersten Weltkriegs bis nach Australien und Papua-Neuguinea. Ihr Auftrag: kapern, versenken, zerstören. Die Doku rekonstruiert 451 Tage an Bord – vom November 1916, dem Auslaufen aus Kiel, bis zur Rückkehr im Februar 1918. Bis 23.30, ORF 2