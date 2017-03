"Outcast: Second Contact": Erster Trailer zeigt Überlebenskampf auf Adelpha

Remake des 1999 erschienen Action-Adventures erscheint im Herbst

Die Neuauflage des 1999 erschienenen Action-Adventures "Outcast" nimmt immer konkretere Formen an: Entwickler hat einen ersten Gameplay-Trailer zu "Outcast: Second Contact" veröffentlicht, der das Spiel in einer sehr weit fortgeschrittenen Version zeigt. Mit einigen Monaten Verspätung soll der Titel nun im Herbst für Windows-PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

wirspielen Trailer zu "Outcast: Second Contact"

Welten retten

Das Video gibt einen Blick auf die Landschaften des Planeten Adelpha und dessen außerirdische Bewohner. Der Geschichte nach verläuft der erste Kontakt mit den intelligenten Wesen katastrophal, als eine Sonde der US-Regierung von den Bewohnern zerstört wird. Hierdurch entsteht eine Energiewelle, die die Erde zu vernichten droht. Spieler schlüpfen in die Rolle von Cutter Slade, einem Ex-Navy SEAL, der versuchen muss, die Katastrophe zu verhindern. Von den Einheimischen wird Slade als ein Messias aus einer alten Prophezeiung empfangen, der die Soldaten eines blutrünstigen Tyrannen bekämpfen muss. Um die Erde zu retten, muss so auch Adelpha vor dem Untergang bewahrt werden. (red, 30.3.2017)