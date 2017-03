Youtube entschuldigt sich für Werbung bei Extremismusvideos

Mehrere Firmen hatten angekündigt Werbung auszusetzen

YouTube hat sich für Videos mit extremistischen Inhalten im Umfeld von Werbeanzeigen entschuldigt. "Es war nie unsere Absicht, Werbung um Inhalte zu platzieren, die unangemessen sind oder nicht im Einklang mit der Marke unserer Werbepartner stehen", sagte Firmenchefin Susan Wojcicki der "WirtschaftsWoche" laut Vorab-Bericht vom Donnerstag. "Wir entschuldigen uns bei unseren Partnern, bei denen das passiert ist. Das Thema hat die höchste Priorität für uns. Jeder arbeitet rund um die Uhr daran, um das Problem zu lösen."

Firmen setzten Werbung aus

Die Google-Tochter steht in der Kritik, weil manche Werbe-Spots etwa vor Videos mit homophoben und antisemitischen Inhalten liefen. Daraufhin hatten Firmen wie der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson, die US-Großbank JPMorgan, die US-Mobilfunkkonzerne Verizon und AT&T sowie der britische Einzelhändler Marks and Spencer ihre Werbung via Youtube ausgesetzt oder dies angekündigt. Die britische Premierministerin Theresa May hatte nach dem offenbar islamistisch motivierten Anschlag in London von Internetkonzernen wie Facebook ein schärferes Vorgehen gegen Hassinhalte gefordert.

Wojcicki warnte zudem, das von Bundesjustizminister Heiko Maas geplante neue Gesetz gegen Hassreden im Internet werde die Meinungsfreiheit in Deutschland beschädigen. Der Entwurf sieht hohe Geldstrafen vor und setzt ein Zeitlimit, innerhalb dessen Unternehmen wie YouTube Hassreden und andere illegale Inhalte löschen müssen. "Dies könnte dazu führen, dass die Unternehmen übermäßig unter Druck geraten und mehr Inhalte herausfiltern, als geboten wäre," sagte die Youtube-Chefin. Mit dem Gesetzentwurf werde die Zensierung ganzer gesellschaftlicher Gruppen riskiert. (Reuters, 30.3.2017)