Die Filmstarts der Woche

foto: constantin film

Ghost In The Shell (USA 2017, 106 min)

Regie: Rupert Sanders

Mit: Scarlett Johansson, Michael Wincott, Michael Pitt, Juliette Binoche, Johan Philip Asbaek

Scarlett Johansson ist Star der ersten Realverfilmung von "Ghost in the Shell" nach dem gleichnamigen japanischen Manga. In dem Science-Fiction-Thriller spielt Johansson ("Lost in Translation", "Lucy") einen Cyborg mit Superkräften – halb Mensch, halb Maschine. Als Anführerin einer Sondereinsatztruppe hat sie die Aufgabe, die gefährlichsten Verbrecher der Welt zu stoppen. Regie bei der Realverfilmung führte Rupert Sanders ("Snow White and the Huntsman").