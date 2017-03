"Focus" schließt Redaktionen in München und Düsseldorf

Neun Mitarbeiter werden gekündigt

München – Das Nachrichtenmagazin "Focus" schließt seine Büros in München und Düsseldorf. Ab Mai arbeitet die gesamte Redaktion in Berlin. Neun Mitarbeitern werde betriebsbedingt gekündigt, teilte Hubert Burda Media am Donnerstag in München mit. Weiteren Mitarbeitern in Berlin werde angeboten, gegen eine Abfertigung freiwillig zu kündigen.

"Focus" will künftig noch stärker mit freien Autoren, Korrespondenten und Experten arbeiten. Bereits seit 2012 hat das Magazin zunehmend Stellen von München nach Berlin verlagert. "Von dort aus nimmt die Redaktion alle wichtigen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Strömungen der Republik wahr", erklärte Chefredakteur Robert Schneider.

Die Konzentration in der deutschen Hauptstadt soll auch Kosten senken. Der Einzelverkauf des Magazins ist in den vergangenen Jahren – wie bei anderen Zeitschriften auch – auf zuletzt 53 200 gesunken. Die Redaktionsstruktur wird gestrafft. Künftig gibt es nur noch drei statt bisher elf Ressorts. "Der Ressortwirrwarr war nicht mehr zeitgemäß", sagte eine Sprecherin. (APA, 30.3.2017)