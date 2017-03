Bosch sucht 20.000 Mitarbeiter

Personalchef Kübel: Vernetzte Lösungen sind ein Job-Motor – Bosch beschäftigt weltweit 390.000 Menschen, darunter 20.000 Software-Entwickler

Gerlingen – Der deutsche Technologiekonzern Bosch sucht neue Mitarbeiter für den digitalen Umbau seiner Produktpalette. Heuer will der Stiftungskonzern weltweit rund 20.000 Fach- und Führungskräfte einstellen, wie Bosch am Donnerstag mitteilte. Fast jede zweite Stelle habe einen Bezug zu Software.

"Vernetzte Lösungen sind ein Jobmotor", erklärte Personalchef Christoph Kübel. Auch in der Fertigung soll es Einstellungen geben. Für Deutschland seien 3.400 neue Stellen geplant, in Indien 3.100 und in China 2.500.

Im vergangenen Jahr war die Belegschaft bereits um 15.000 auf 390.000 Beschäftigte gestiegen. Derzeit arbeiten schon rund 20.000 Softwareentwickler bei Bosch. Viele IT-Fachleute können sich ihre Stellen wegen des hohen Bedarfs durch die Digitalisierung der Wirtschaft derzeit aussuchen. (APA, Reuters, 30.3.2017)