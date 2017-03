Doch keine Zusammenführung der Bankenaufsicht

Politischer Widerstand angeblich zu groß – Verfahren sollen beschleunigt werden

Wien – Die vom Rechnungshof empfohlene und von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) gewünschte Zusammenführung der bisher auf Nationalbank (OeNB) und Finanzmarktaufsicht (FMA) aufgeteilten Bankenaufsicht ist vom Tisch, erfuhr die APA am Donnerstag aus involvierten Kreisen. Die Zusammenführung – entweder in der FMA oder OeNB – soll am politischen Widerstand gescheitert sein.

Was aber kommen werde, sei eine Reform der Bankenaufsicht, die zu beschleunigten Verfahren führen sollte, hieß es weiter.

SPÖ-Finanzsprecher Jan Kai Krainer wollte diese Gerüchte weder bestätigten noch dementieren. Die dafür eingesetzte Expertengruppe habe vier Varianten für die Bankenaufsicht vorgestellt, eine davon sei uneingeschränkt positiv beurteilt worden, zwei eingeschränkt positiv und eine negativ. "Wir haben uns das sehr pragmatisch angeschaut", sagte Krainer ohne weiter ins Detail gehen zu wollen.

"Glatte Themenverfehlung"

"Wir haben schon länger wahrgenommen, dass es sich da spießt", sagte der Grüne Finanzsprecher, Werner Kogler und wies darauf hin, dass es viele öffentliche Behauptungen der Beteiligten gebe, die in ihren Aussagen nicht stimmten. "Wir wollen jedes Modell forcieren, das Verbesserungen bringt", betonte Kogler.

Erst in jüngster Zeit hat auch der neue Risikovorstand der Erste Group und Ex-Bank Austria-Chef Willibald Cernko gemeint, die geplante Neuaufstellung sei eine "glatte Themenverfehlung". Die Energie sollte vielmehr darauf gerichtet werden, zu analysieren, welche Vorschriften sich bewährt und welche Nachteile erzeugt hätten und was man tun könne, um das System zu stärken.

Der Rechnungshof kritisierte wie berichtet, dass die geteilte Aufsicht zu immer mehr Schnittstellen geführt habe und die Kosten immer höher geworden seien. Er schlug eine Zusammenführung vor. Wo diese stattfinden soll, in der OeNB oder in der FMA, darauf legt sich der RH nicht fest. ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling wollte die Agenden künftig bei der OeNB positionieren. (APA, 30.3.2017)