Helikopter war auf dem Weg nach Dublin

London/Dublin – Bei einem Hubschrauber-Unglück in einem britischen Nationalpark sind alle fünf Insassen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag entdeckten Suchmannschaften den Helikopter im gebirgigen Snowdonia-Nationalpark in Wales. Schlechte Sicht hatte die Suche erheblich behindert. Der Helikopter war den Angaben zufolge am Mittwoch auf dem Flug von England nach Irland abgestürzt. (APA, dpa, 30.3.2017)