SpaceX will erstmals wiederverwendete Rakete ins All bringen

In der Nacht auf Freitag will das private Raumfahrtunternehmen erneut Geschichte schreiben

New York – Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX will erstmals einen Satelliten mit einer wiederverwendeten Antriebsrakete ins All schicken. Die Rakete soll in der Nacht auf Freitag vom Kennedy Space Center im Bundesstaat Florida starten, teilte das Unternehmen mit.

Static fire test complete. Targeting Thursday, March 30 for Falcon 9 launch of SES-10. pic.twitter.com/0tZ7u6gngI — SpaceX (@SpaceX) March 27, 2017

Die erste Stufe der Rakete war bereits im April 2016 im All, hieß es. Nach ihrem Einsatz soll die Falcon-9 wieder auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik landen. Dieses Manöver ist SpaceX schon in der Vergangenheit gelungen.

Pionierflug

Gelingt der Start, wäre das ein Meilenstein der Raumfahrtgeschichte: Noch nie wurde eine "gebrauchte" Rakete erneut ins All geschickt. Dem Konkurrenzunternehmen Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos gelangen zwar ebenfalls schon Mehrfachstarts, diese Raketen beförderten aber keine Nutzlasten in eine Umlaufbahn.

SpaceX beförderte 2012 als erste Privatfirma mit einer Falcon 9 einen Raumfrachter zur Internationalen Raumstation ISS. Das Unternehmen wurde 2002 von Elon Musk gegründet, der unter anderem auch für den Online-Bezahldienst PayPal und den E-Auto-Hersteller Tesla bekannt ist. (APA, red, 30.3.2017)