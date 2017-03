Deutsche TV-Produzenten suchen Partner für Hitler-Serie

Nach Ausstieg von RTL

Cannes – Deutsche TV-Produzenten suchen international nach Partnern für eine Serie über NS-Diktator Adolf Hitler. Bei der MIPTV, dem größten Fachmarkt der Welt, bieten sich vom 3. bis 6. April Möglichkeiten dafür. "Durch den Ausstieg von RTL ist das Projekt nicht vom Tisch, sondern es hat neuen Schwung bekommen", sagte Moritz von Kruedener, bei der Beta Film für den internationalen Vertrieb zuständig.

Der Kölner Privatsender RTL hatte im Dezember angekündigt, sich nicht mehr an dem Vorhaben zu beteiligen. Es gebe aber darüber hinaus Interesse daran, sagte von Kruedener der dpa. "Ein weiterer starker deutscher Partner und/oder eine internationale Finanzierung durch eine größere Internet-Plattform sind realistisch." Der französische Sender TF1 hatte bereits 2015 seine Bereitschaft, an dem Vierteiler mitzuwirken, zum Ausdruck gebracht.

Die MIPTV in Südfrankreich zeigt, was schon bald in Millionen Wohnzimmern über die Bildschirme flimmert. Die Ware der Messe sind Fernseh- und Filmprogramme. Die Veranstalter erwarten mehr als 11.000 Verantwortliche von Sendern, Produktionsfirmen, Programmvertrieben, Internetplattformen und Medienkonzernen aus aller Welt. (APA, dpa, 30.3.2017)