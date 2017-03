Uno: Zahl der Syrien-Flüchtlinge auf mehr als fünf Millionen gestiegen

Forderung nach größerem Hilfsengagement – 6,3 Millionen in Syrien auf der Flucht

Genf/Damaskus – Die Zahl der Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien ist nach Angaben der Vereinten Nationen auf mehr als fünf Millionen gestiegen. Die internationale Gemeinschaft müsse mehr tun, um den Flüchtlingen zu helfen, erklärte das Uno-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) am Donnerstag in Genf. Unter anderem müssten mehr Resettlement-Plätze bereitgestellt werden.

Im Rahmen einer im März vergangenen Jahres abgehalten internationalen Syrien-Konferenz wurde beschlossen, bis 2018 zehn Prozent der syrischen Flüchtlinge durch Resettlement in anderen Ländern längerfristig unterzubringen. Bisher seien aber nur die Hälfte der Plätze zugesichert worden, beklagte das UNHCR.

Mehr als 6 Millionen intern Vertriebene

Bei den mehr als fünf Millionen Menschen handelt es sich um die vom UNHCR in der Region registrierten Flüchtlinge, etwa in Ländern wie Ägypten, Irak, Jordanien, Libanon oder der Türkei. Die Gesamtzahl dürfte also noch höher liegen. Die Zahl der intern in Syrien Vertriebenen liegt nach Angaben des UNHCR bei rund 6,3 Millionen Menschen.

Der Konflikt begann im März 2011 im Zuge des Arabischen Frühlings mit Protesten gegen das Regime von Staatschef Bashar al-Assad, das von Russland und dem Iran unterstützt wird. Inzwischen kämpft eine Vielzahl von Rebellengruppen, darunter der "Islamische Staat" (IS) und andere Islamisten, gegen Assads Streitkräfte und teilweise auch gegeneinander. (APA, red, 30.3.2017)