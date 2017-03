Parkpickerl-Befragung: Wien-Hietzing zählt aus

24.821 Antworten zurückgekommen – Mit dem Ergebnis wird am Donnerstagnachmittag gerechnet

Wien – Die Auszählung der Stimmen zur Befragung über die Einführung des Parkpickerls im 13. Wiener Gemeindebezirk (Hietzing) hat begonnen. Seit 8.30 Uhr sind rund 70 Personen mit dem Öffnen der knapp 25.000 Kuverts beschäftigt. Das Ergebnis wird am Nachmittag erwartet, sagte der Büroleiter von Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP), Matthis Prabitz, zur APA.

Insgesamt wurden 45.691 Briefe verschickt – davon sind 24.821 Kuverts zurückgekommen, was einer Beteiligung von 54 Prozent entspricht. Die Auswertung erfolgt nach Grätzeln. An die Hietzinger wurden nämlich zwei Fragen gestellt: Sie konnten sowohl darüber abstimmen, ob sie für die Einführung der Parkraumbewirtschaftung in den überparkten Gebieten ihres jeweiligen Grätzels sind, als auch darüber, ob sie das Parkpickerl im gesamten Bezirks wollen – wobei es sich auch in diesem Fall nur um die überparkten Gebiete handeln würde, wie Prabitz betonte.

Sollten die Befragten einer Einführung zustimmen, könnte das Parkpickerl in Hietzing dann in etwa einem Jahr Realität werden, hieß es zuletzt. Die Bewohner des 13. Bezirks durften sich bereits 2013 zu dem Thema äußern. Damals sprachen sich knapp 80 Prozent gegen die Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung aus. Inzwischen hat sich die Situation aber geändert und die Situation verschärft – nicht zuletzt deswegen, weil der Nachbarbezirk Penzing den Bereich, wo fürs Autoabstellen gezahlt werden muss, ausgeweitet hat. (APA, 30.3.2017)