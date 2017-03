70 Unternehmer in Österreich über 90 Jahre alt

Schweizer Studie: 30 Prozent der Alt-Unternehmer finden keine Nachfolge

Wien – Rüstig und nicht rostig – Österreich hat 70 Unternehmer, die über 90 Jahre alt sind. Von den insgesamt 373.058 Unternehmern, die in der Wirtschaftskammer gelistet sind, sind 43.264 über 60 Jahre alt, also mehr als jeder zehnte, so die Kammer auf APA-Anfrage. Landwirte sind nicht mitgerechnet.

Laut einer Schweizer Studie stehen bei den Eidgenossen in den nächsten fünf Jahren bei 74.744 Klein- und Mittelbetrieben Übergaben an, da ihre Inhaber älter als 60 sind. Rund 30 Prozent davon hätten aber keinen Nachfolger, so die Analyse des Wirtschaftsauskunftsdienstes Bisnode D&B. (APA, 30.3.2017)