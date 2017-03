Smart Meter kommen zügig: 80-Prozent-Quote bis 2020

Branche hofft auf Entschärfung des Zeitplans – Umstellung kostet bis zu 1,8 Mrd. Euro

Die E-Wirtschaft wird die neuen "intelligenten Stromzähler" in Österreich nun zügig ausrollen. Waren Ende 2016 erst 5 Prozent der gut 5,5 Millionen Zähler ausgetauscht, sollen es heuer 12 Prozent werden und bis 2020 rund 80 Prozent, was der EU-Vorgabe entspricht. 1,6 bis 1,8 Mrd. Euro kostet die Smart-Meter-Umstellung, die den Kunden mehr Übersicht über ihren Stromverbrauch bringen soll.

Hinter Ziel für 2017

Mit den heurigen Installierungen liegt die Strombranche weit hinter dem national für 2017 fixierten Ziel von 70 Prozent. Dafür macht man wiederholte rechtliche Änderungen zu den Smart Meter verantwortlich. Jetzt erhofft man sich von dem für Energie zuständigen Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) eine Lockerung der entsprechenden Verordnung und ein Umschwenken auf den milderen EU-Zeitplan, wie die Generalsekretärin des Branchenverbandes Oesterreichs Energie, Barbara Schmidt, am Mittwochabend erklärte.

Die Netzgesellschaften haben die aufwendigen Ausschreibungen mittlerweile hinter sich und stehen meist kurz vor der Vergabe der Aufträge für die neuen Zähler. Bei manchen ist das Ausrollen schon voll im Gange, bei kleinen Playern teils auch schon abgeschlossen.

Das größte Einzelprojekt im deutschsprachigen Raum verfolgen dabei die Wiener Netze mit mehr als 1,5 Millionen Zählertäuschen. Aktuell tausche man pro Minute einen Zähler, in der Spitze sollen es bis zu 420 pro Stunde sein; dafür seien bis zu 500 Mitarbeiter vorgesehen, sagte Karin Zipperer, die Geschäftsführerin der Wiener Netze, vor Journalisten. Im Westen nehmen vier Unternehmen die Umstellung gemeinsam vor, nämlich Salzburg Netz, Vorarlberg Netz, Tinetz und die Innsbrucker IKB; in Summe schaffen die Vier bis zu 1,2 Mio. Stück der neuen Messgeräte an und wollen beim Roll-Out bis zu 5.000 Zähler wöchentlich installieren, sagte Salzburg-Netz-Geschäftsführer Herwig Struber. Durch die Bündelung der Beschaffungsmengen seien die Geräte durch Skaleneffekte kostengünstiger, und man könne Know-how bündeln.

2- bis 3-prozentige Opt-Out-Quote in Wien

Bei den Wiener Netzen rechnet man mit einer 2- bis 3-prozentigen Opt-Out-Quote bei den Kunden, wie Zipperer sagte. In Salzburg gebe es weniger als ein Promille der Abnehmer, die sagten, sie seien prinzipiell gegen die neuen intelligenten Stromzähler, so Struber, der aber glaubt, dass man die Menschen mit Information zum Opt-In bringen kann. Der Regulator E-Control hatte kürzlich von einer bisher 1,5-prozentigen Opt-Out-Quote berichtet. "Wir wollen, dass die Kunden die Vorteile sehen", betonte Generalsekretärin Schmidt. Bei einem Opt-Out gibt es keine Speicherung von 15-Minuten- oder Tagesverbrauchswerten im Zähler und auch keine tägliche Datenübertragung vom Zähler zum Netzbetreiber, erläuterte Gerald Obernosterer, Bereichsleiter zum Thema Netzmanagement bei Kärnten Netz und Vorsitzender des IKT-Ausschusses von Oesterreichs Energie.

Das Thema Datenschutz nehme die E-Wirtschaft sehr ernst, betonten Obernosterer und die anderen Branchenvertreter. Es gebe unabhängig von der Smart-Meter-Einführung den Datenschutz als Grundrecht und seit vielen Jahren das Datenschutzgesetz: "Wir unterliegen diesem Gesetz, seit es das gibt – auch wenn es jetzt vermehrt diskutiert wird." Als Beispiele verwies der Experte auf die Argumente "Gläserner Mensch", "die Zähler messen falsch" oder "das Ausspionieren meiner Lebensgewohnheiten ist möglich, zum Beispiel wann bin ich zu Hause". Ein solches Ausspionieren sei nicht möglich, und die angeblich falschen Messungen hätten sich auf alte, technisch überholte Geräte bezogen.

Alle Daten bräuchten eine Zweckbindung und eine Zustimmung der Betroffenen. "Eine Datenschutz-Verletzung ist kein Bagatelldelikt", so Obernosterer. Bis April 2018 müsse zudem die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) umgesetzt werden – mit noch höheren Anforderungen an den Datenschutzund auch einer drastischen Erhöhung der Strafen auf 20 Mio. Euro bzw. 4 Prozent des Konzernjahresumsatzes. Die in Österreich in der Branche festgelegten Smart-Meter-Mindeststandards – mit periodisch ausgetauschten Verschlüsselungen an je drei Schnittstellen – würden von den Geräteherstellern akzeptiert und seien vorbildhaft in Europa.

Automatische Zählerablesung

Der Kundennutzen sei vielfältig, erläuterten Obernosterer und Michael Strebl, der Sprecher Handel & Vertrieb von Oesterreichs Energie. Der Kärntner-Netz-Bereichsleiter verwies auf die künftig automatische Zählerablesung, ohne dass man daheim sein oder sich einen Termin vereinbaren müsse. Den Kunden werde der aktuelle Stromverbrauch sichtbar gemacht, im Netzkundenportal täglich, über die Online-Kundenschnittstelle sogar im Sekundentakt. "Der Kunde kann den Strom bewusster und damit sparsamer einsetzen", so Obernosterer.

Wien-Energie-Geschäftsführer Strebl verwies vor allem auf Beispiele aus den USA. Sei das ursprüngliche Ziel der EU für Smart Meter die Erhöhung der Energieeffizienz gewesen, zeige ein Blick in die Vereinigten Staaten, wo die intelligenten Zähler 2008 verpflichtend eingeführt wurden, dass Stromkunden Kosteneinsparungen winken, wenn sie etwa ihre Kühlung durch den Versorger bei Bedarf vorübergehend aus der Ferne abschalten lassen. Das könne Kunden jährlich 100 Dollar (93 Euro) Rabatt bringen, wenn der Stromversorger dazu ermächtigt werde, bei einem Engpass Lasten wegzuschalten ("Demand Response"). Praktiziert würden solche Modelle etwa von PJM mit 30 Mio. Kunden im Osten der USA oder auch PGi in Kalifornien mit 16 Mio. Kunden.

Auch in Österreich würden sich bereits viele EVU mit smarten Tarifen oder dem Thema Smart Home befassen; die Energie AG (EAG) habe Tarife für teurere und billigere Zeiten – und die Wien Energie den "intelligenten HausMaster", den Energieassistenten mit PV-Anlage, Batterie, Elektroheizstab, E-Ladestation und Monitoring-Funktion, jedoch hauptsächlich gedacht für Solarstrom erzeugende Eigenheimbesitzer. Strebl kündigte an, dass bei der Wien Energie der "HausMaster" auch für Mietwohnungen kommen soll. (APA, 30.3.2017)