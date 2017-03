Feuer in Fachhochschule Krems: Gebäude mit 180 Studenten evakuiert

Brand in Computerraum – Niemand verletzt

Krems – In der Fachhochschule in Krems ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Der Gebäudekomplex musste evakuiert werden, 180 Schüler brachten sich im Freien in Sicherheit. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Verletzt wurde niemand.

Gegen 17.00 Uhr war Rauch aus einem Computerraum im zweiten Stock der Fachhochschule gedrungen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Schule bereits komplett geräumt, 180 Schüler befanden sich unverletzt vor dem Gebäude. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz. (APA, 30.3.2017)