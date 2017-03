Chinas Staatschef Xi trifft kommende Woche Trump

Treffen im Privatdomizil des US-Präsidenten in Florida geplant

Peking/Washington – Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping reist in der kommenden Woche zu seinem ersten Besuch bei US-Präsident Donald Trump. Das Treffen am 6. und 7. April in Trumps Privatdomizil Mar-a-Lago im US-Staat Florida stattfinden, kündigte das chinesische Außenministerium am Donnerstag in Peking an.

Über den Besuch war bereits seit Tagen spekuliert worden. Offiziell bestätigt wurde das Treffen aber erst jetzt. Vor eineinhalb Wochen hatte Xi bereits US-Außenminister Rex Tillerson in Peking empfangen.

Kritik an China im Wahlkampf

In seinem Wahlkampf hatte Trump die Volksrepublik immer wieder zum Ziel wütender Kritik gemacht. Er warf ihr vor, Arbeitsplätze in den USA zu "stehlen" und die USA mit unfairen Handelspraktiken zu "vergewaltigen". Insbesondere der hohe Überschuss Chinas im bilateralen Handel erregte Trumps Zorn.

Nach seinem Wahlsieg im November dämpfte Trump seine chinakritische Rhetorik zunächst nicht. Er verurteilte den Herrschaftsanspruch Chinas über weite Teile des Südchinesischen Meeres und verärgerte Peking zudem, indem er einen Gratulationsanruf der Präsidentin von Taiwan annahm. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Zuletzt hatte Trump jedoch versöhnlichere Töne angeschlagen. (APA, 30.3.2017)