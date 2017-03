James & Company Limited und Skyllex PTY LTD betroffen

Wien – Die Finanzmarktaufsicht (FMA) warnt wieder vor unseriösen Finanzdienstleistern. Die James & Company Limited aus Hongkong darf in Österreich keine konzessionspflichtigen Wertpapierdienstleistungen erbringen und Anleger beraten und die Skyllex PTY LTD aus Australien keine Bankgeschäfte machen, erklärte die Aufsicht am Donnerstag im Amtsblatt. (APA, 30.3.2017)