Umstrittener Neos-Abgeordneter Vavrik wechselt zur ÖVP

Der Abgeordnete stand wegen seiner Aussage zur Homosexuellen-Adoption in der Kritik

Der bisherige Neos-Abgeordnete Christoph Vavrik wechselt zur ÖVP. Das gab der ÖVP-Parlamentsklub am Donnerstag bekannt. Nach Aussagen zur Homosexuellen-Adoption hatte der 55-Jährige innerhalb der Neos und auch von außerhalb massive Kritik geerntet. Ursprünglich war angekündigt worden, dass er sein Mandat Ende März zurücklegt.

Nun erklärt Vavrik, zu seiner "politischen Heimat ÖVP" zurückzukehren. Er habe schriftlich um eine Aufnahme im ÖVP-Klub angesucht, das ÖVP-Präsidium habe diese einstimmig angenommen. Der Neo-ÖVPler sprach von einer zunehmenden Entfremdung zwischen Neos und ihm. Der "endgültige Riss" sei im November mit seinem viel kritisierten Posting erfolgt.

Durch den Wechsel hat der schwarze Klub nun 51 Abgeordnete und damit nur noch einen weniger als die SPÖ. Für die Neos bedeutet der Wechsel, dass sie nur noch über acht Abgeordnete im Parlament verfügen.

Neos: Wurden erst Donnerstagfrüh informiert

Neos-Generalsekretär Nick Donig erklärte am Donnerstagvormittag, die Partei sei erst in der Früh von dem fliegenden Wechsel informiert worden. "Nach allem, was die Neos mit Herrn Vavrik nach seiner verbalen Entgleisung letzten Herbst vereinbart hatten, um ihm ein ordnungsgemäßes Ausscheiden aus seinem Mandat zu ermöglichen, ist die heutige Nachricht eine ungeheure menschliche und politische Enttäuschung. Dass die ÖVP sich heute als 'politische Heimat' für homophobe Äußerungen sieht, sagt alles über Stil und Einstellung der handelnden Personen."

Vavrik hätte das Mandat an die Listennächste der Neos, Daniela Schwarz, übergeben sollen. (red, 30.3.2017)