Selbstmordanschlag in Bagdad: Mindestens 17 Tote

Mit Sprengstoff beladener Lastwagen vor Kontrollpunkt der Polizei

Bagdad – Im Süden der irakischen Hauptstadt Bagdad hat sich ein Selbstmordattentäter mit seinem Lkw in die Luft gesprengt. Dabei seien mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen, verlautete am Mittwoch aus Polizeikreisen. Mehr als 60 Personen seien bei dem Anschlag verletzt worden. Der Attentäter habe seinen Wagen an einer Grenzkontrolle explodieren lassen. Dadurch seien andere Fahrzeuge in Brand geraten.

Es war zunächst nicht klar, wer hinter dem Anschlag steckt. Ähnliche Bombenanschläge in der Vergangenheit hatte die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich reklamiert. (APA, Reuters, 30.3.2017)